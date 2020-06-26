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Spor

Solhanspor, iç transferde libero Burak Hazırol ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 20:59:13 -
Solhanspor, iç transferde libero Burak Hazırol ile anlaştı

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Solhanspor, iç transferde libero Burak Hazırol ile anlaştı.

Kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, takımı yeni sezona hazırlamak için transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Geçen sezon takımın Efeler Ligi'ne çıkmasında büyük katkısı olan Burak Hazırol ile yeniden anlaşmanın sevincini yaşadıklarını aktaran İslamoğlu, şunları kaydetti:

"Efeler Ligi'nde iddialı bir kadro ile yola devam etmek için ekip arkadaşlarımız ile transferleri ince eleyip sık dokuyarak seçiyoruz. Öncesinde libero mevkisi için Ali İhsan Heper ile anlaşmıştık. Burak Hazırol kardeşimizin tekrar aramızda olmasını istiyorduk, yaptığımız görüşmeler sonucunda yeniden anlaştık. Bizimle beraber geçireceği ikinci sezonunda da Solhanspor'umuza katkı sunacağından eminiz. Transferimizin hayırlı olmasını diliyorum."

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