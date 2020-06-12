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Aktüel

Solhanspor, Galatasaray'ın pasörü Muzaffer Yönet ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 20:44:17 -
Solhanspor, Galatasaray'ın pasörü Muzaffer Yönet ile anlaştı

BİNGÖL (AA) - Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Galatasaray HDI Sigorta'nın pasörü Muzaffer Yönet ile anlaşmaya vardı.

Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, takımı oluşturmak için transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Tecrübeli antrenör Ahmet Reşat Arığ ve Brezilyalı Matheus Krauchuk ile sözleşme imzaladıklarını ifade eden İslamoğlu, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın genç pasörü Muzaffer ile anlaştık. Voleybol kenti olan Bingöl'ün şirin ilçesinde gençlerimizin heyecanına ortak olmak için mücadele etme gayretindeyiz. Yerli ve yabancı oyuncu transferleri ile iyi bir ekip kurmak için çalışıyoruz. Anadolu'da küçük bir ilçe olarak ülkeye voleybol alanında bir fark katma gayretimiz inşallah karşılık bulacaktır."

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