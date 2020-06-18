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Spor

Solhan Spor, Hasan Kaan Kar ile anlaştı

Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, orta oyuncu Hasan Kaan Kar ile anlaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:16:45 -
Solhan Spor, Hasan Kaan Kar ile anlaştı

Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, orta oyuncu Hasan Kaan Kar ile anlaştığını açıkladı.


Takımın transfer çalışmaları hakkında konuşan Solhan Spor Kulübü Başkanı Sebahatin İslamoğlu,"İki oyuncumuz ile anlaştığımızı açıklamıştık. Bingöl İlimizde meydana gelen depremden dolayı transferlerimizi açıklamaya kısa ara verdik. Karlıova ve Yedisu ilçelerimizde meydana gelen depremde şehit olan güvenlik korucumuza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da şifa diliyorum. Milletimize geçmiş olsun. Akabinde Solhan İlçemize bağlı Arakonak Beldemizde sel meydana geldi. Çok şükür can kaybı yok ama ağır hasarlar meydana geldi, hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu sebeplerden dolayı transferlerimizi açıklamaya kısa bir ara vermiştik. Bugün yeni transferimiz orta oyuncu Hasan Kaan Kar ile anlaştığımızı da duyuruyoruz. Oyuncumuz ve kulübümüz için bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Anlaştığımız oyuncularımızı açıklamaya devam edeceğiz” dedi.

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