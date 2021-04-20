yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, hizmete aldığı dev yatırımlarla çağ atladı.

Tamamlanan ve devam eden vizyon projeler, dünyada da yakından takip edilirken CHP ve yandaşları geçmişte olduğu gibi bugünde 'takoz' işlevi görmeye devam ediyor.

Hedeflerinde Kanal İstanbul var!

"Aydın" geçinen solcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çılgın proje' olarak nitelendirdiği ve Rusya başta olmak üzere bir çok ülkede endişeye neden olan Kanal İstanbul'u hedeflerine aldılar.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul'a karşı algı operasyonları yürüten muhalefete çıkışan gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, “Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm.” ifadelerini kullandı.

Solcular Atatürkçülük için Kanal İstanbul karşıtlığı şartı getirdi

Cevizoğlu'nun bu sözlerinden hazımsız olan solcular, Atatürkçülük için Kanal İstanbul karşıtlığı şartı getirdi.

CHP'li Sabahat Akkiraz, Hulki Cevizoğlu'nu “Kanal İstanbul’a hayır diyecek yüreği olmayandan Atatürkçü olmaz. Olsa olsa ‘Dışı Atatürkçü içi Yetmez Ama Evetçi’ olur” sözleriyle hedef aldı.

Sözde oyuncu Bülent Emrah Parlak ise “Kanal İstanbul’a evet diyen Atatürkçü Biri gelip zorla ‘Yetti artık bu top sakal’ deyip kesse hoşuna gider mi?” paylaşımını yaptı.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ise “Mehmet Metiner “Senin gibi Atatürkçü baş göz üstüne Hulki Cevizoğlu!” mesajıyla Cevizoğlu’na destek verdi.

İşte o mesaj: