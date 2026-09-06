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TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda final mücadelesi

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AA Giriş Tarihi:

TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda final mücadelesi

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Drone Şampiyonası’nın ikinci etabında 24 lisanslı sporcu, Şanlıurfa’daki finale katılabilmek için Batman’da yarışıyor.

#1
Foto - TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda final mücadelesi

Batman Atletizm Pisti, yüksek hız ve refleks gerektiren drone yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Şampiyonanın ikinci etabına katılan pilotlar, hazırlanan parkuru en iyi dereceyle tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

#2
Foto - TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda final mücadelesi

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği organizasyon; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

#3
Foto - TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda final mücadelesi

İlk etabı Şırnak’ta yapılan şampiyonanın Batman ayağı, final öncesindeki son eleme niteliğini taşıyor. Yarışmaların ardından sıralamada ilk 16’ya giren sporcular, 30 Eylül’de Şanlıurfa’da düzenlenecek final etabına katılmaya hak kazanacak.

#4
Foto - TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda final mücadelesi

Şampiyonada Anadolu Ajansı Spor Kulübü adına Emrullah Yılmaz da mücadele ediyor.

#5
Foto - TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda final mücadelesi

Ön elemelerde 850 pilot arasından ilk 32’ye giren Yılmaz, Şırnak’taki ilk etabı da ilk 24 içinde tamamlayarak Batman’da yarışma hakkı elde etti.

#6
Foto - TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda final mücadelesi

Yarışmacıların organizasyona büyük emek verdiğini belirten Yılmaz, yeni pilotların oldukça hızlı olduğunu söyledi.

#7
Foto - TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda final mücadelesi

Şırnak etabının zorlu geçtiğini ancak başarıyla tamamladığını anlatan Yılmaz, Batman’daki hedefini şu sözlerle açıkladı:

#8
Foto - TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda final mücadelesi

Burada da yapılan elemeler neticesinde ilk 16 pilot Şanlıurfa’da yarışmaya hak kazanacak.

#9
Foto - TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda final mücadelesi

Ben de ilk 16’ya girerek Şanlıurfa’daki final yarışmalarına katılmayı hedefliyorum.

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