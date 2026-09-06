TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda final mücadelesi
TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Drone Şampiyonası’nın ikinci etabında 24 lisanslı sporcu, Şanlıurfa’daki finale katılabilmek için Batman’da yarışıyor.
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TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Drone Şampiyonası’nın ikinci etabında 24 lisanslı sporcu, Şanlıurfa’daki finale katılabilmek için Batman’da yarışıyor.
Batman Atletizm Pisti, yüksek hız ve refleks gerektiren drone yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Şampiyonanın ikinci etabına katılan pilotlar, hazırlanan parkuru en iyi dereceyle tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.
Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği organizasyon; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.
İlk etabı Şırnak’ta yapılan şampiyonanın Batman ayağı, final öncesindeki son eleme niteliğini taşıyor. Yarışmaların ardından sıralamada ilk 16’ya giren sporcular, 30 Eylül’de Şanlıurfa’da düzenlenecek final etabına katılmaya hak kazanacak.
Şampiyonada Anadolu Ajansı Spor Kulübü adına Emrullah Yılmaz da mücadele ediyor.
Ön elemelerde 850 pilot arasından ilk 32’ye giren Yılmaz, Şırnak’taki ilk etabı da ilk 24 içinde tamamlayarak Batman’da yarışma hakkı elde etti.
Yarışmacıların organizasyona büyük emek verdiğini belirten Yılmaz, yeni pilotların oldukça hızlı olduğunu söyledi.
Şırnak etabının zorlu geçtiğini ancak başarıyla tamamladığını anlatan Yılmaz, Batman’daki hedefini şu sözlerle açıkladı:
Burada da yapılan elemeler neticesinde ilk 16 pilot Şanlıurfa’da yarışmaya hak kazanacak.
Ben de ilk 16’ya girerek Şanlıurfa’daki final yarışmalarına katılmayı hedefliyorum.
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