Solaryum sonrası kaşıntı oluşması çok sık görülen bir durumdur. Solaryumdan sonra kaşıntı neden olur? Bu rahatsız edici durumdan nasıl kurtulunur ve solaryum sonrası kaşıntı nasıl geçer? İşte solaryuma dair merak edilenler...

Solaryumdan sonra kaşıntı neden olur?

Solaryum sonrası kaşıntı oluşmasının nedeni cildinizin hızlı bir biçimde nem kaybederek kurumasıdır.

Solaryum kaşıntısı nasıl geçer?

Bu nedenle solaryum öncesi krem kullanılarak solaryumun zararları en aza indirilmeli hem de solaryum sonrası krem kullanlılarak cildin kaybettiği nemi geri kazanması sağlanmalıdır. Solaryum sonrası kullanılan kremler kaşıntı hissinin azalmasını sağlayacak ve sizi rahatlatacaktır. Solaryuma girmeden önce mutlaka cilt analizi yaptırmanız bu tip sorunlar ile uğraşmamanız için büyük önem taşımaktadır.

Solaryum cilt analizi sonucunda elde edilen verilere bağlı olarak solaryum seansları ayarlanmakta ve böylelikle sağlıklı bronzlaşma sağlanmaktadır. Solaryum sonrası kaşıntı çok şiddetlenirse bir cildiye doktoruna danışarak kaşıntı kremi kullanabilirsiniz. Pomad kaşıntı hissinizin azalmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra duş almak ve duş sonrası kurulanmadan cilt nemlendirici krem kullanmak ta kaşıntı hissinizi azaltacaktır.

Solaryuma girenler nelere dikkat etmeli?

UV radyasyona maruziyet esnasında uygun UV göz koruyucular kullanılmalı,

Sertikalı çalışanların olduğu bir merkezde solaryuma girilmeli,

Parayla otomatik çalışan veya gözetimsiz cihazlar kullanılmamalı,

Solaryuma giren kişiler bronzlaşmayı arttıran ürünler kullanmamalı,

Kullanılacak cihazlar IEC 1995 standartlarına uygun olmalı,

ICNIRP önerilerine göre bronzlaşma seans ve süreleri ayarlanmalıdır.