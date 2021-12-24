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Medya Solakların ekonomisti utanmadan hâlâ bik bik ötüyor
Medya

Solakların ekonomisti utanmadan hâlâ bik bik ötüyor

Solakların ağzının içine baktığı sözde ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların Tayyip Erdoğan'ın tek bir konuşmasıyla tepetaklak olmasının ardından kendisini anca toparlayabildi. Yeniçağ'daki köşesinde kaldığı yerden "kehanetlerine" devam eden Zelyut, bu defa da "Bu işin sonu kötü bitecek, kur düştüğü 18'i de belki aşacak" herzesini yumurtladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 12:45:00 -
Solakların ekonomisti utanmadan hâlâ bik bik ötüyor

Solakların ağzının içine baktığı sözde ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların Tayyip Erdoğan'ın tek bir konuşmasıyla tepetaklak olmasının ardından kendisini anca toparlayabildi. Yeniçağ'daki köşesinde kaldığı yerden "kehanetlerine" devam eden Zelyut, bu defa da "Bu işin sonu kötü bitecek, kur düştüğü 18'i de belki aşacak" herzesini yumurtladı. İşte Zelyut'un "gönlünden geçenleri" yazdığı o yazı:

 

"Dolar/TL çok sert yükseldi, aynı sertlikte geri geldi. Ancak hikayeye baktığımızda gelecek günler için midemizi bulandıracak gelişmelerin olduğunu görüyoruz. (...)

Gerçekten hayatımda gördüğüm en şeytani soygunlardan birisi yapılıyor. Ancak bunun hesabını biz vermeyiz diyorlarsa yanılıyorlar. Bizim paramızla bitirdikleri rezervi telafi edip, kura basıp kimse bedavadan kahraman olamaz!

Bu işin sonu kötü bitecek, kur düştüğü 18'i de belki aşacak. Çünkü Türkiye'ye Almanya, Japonya ya da Çin gibi yüksek teknoloji içeren malların satışına bağlı olarak düzenli döviz girmiyor. Milleti tokatlayarak parasını almaya çalışan bir düzenekle karşı karşıyayız."

 

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Yorumlar

Fsm

Nasıl bir dış gucmuski, üst akilmiski reyizin bir konuşmasıyla dolar düştü. Bundanda dış güç yalanının doğru olmadığını anlıyoruz.
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ekonomik-siyasi TETIKCI MISYONER!!!! BDDK, SPK, SAVCILIK, MIT gelirlerini arastirmali, dusmanliga el atmali tutukllanmali

......
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