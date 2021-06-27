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Gündem Solaklara methiyeler dizen Sedat Peker şimdi de Atatürkçülük edebiyatına başladı
Gündem

Solaklara methiyeler dizen Sedat Peker şimdi de Atatürkçülük edebiyatına başladı

Son dönemde Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Nihat Genç gibi solak camianın kalemşörlerine karşılıklı teşekkür mesajları yollayan suç örgütü lideri Sedat Peker, şimdi de Atatürkçülük edebiyatına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 12:22:00 -
Solaklara methiyeler dizen Sedat Peker şimdi de Atatürkçülük edebiyatına başladı

Yayınladığı videolardaki mesnetsiz iddialarına can havliyle yapışan solakların umudu haline gelen firari suç örgütü lideri Sedat Peker, son dönemde Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Nihat Genç gibi solaklara yön çizen sözde yazar özde kalemşörler ile karşılıklı teşekkür mesajları yollamasıyla dikkat çekti.

Herkese gül dağıtıyor

Solak camianın önde gelen isimlerine methiyeler dizen, ancak kendisini milliyetçi ve vatanperver olarak pazarlayan Peker, şimdi de sosyal medyadan Atatürkçülük edebiyatına başladı.

En koyu Kemalist!

Her kesimden destekçi bulmak için trübünlere oynamayı iyi bilen Peker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda kendisinin koyu bir "Atatürkçü" olduğunu söyledi.

Peker şunları yazdı;

"Kıymetli dostlarım; ilerleyen saatlerde çok keyifli, eğlenceli zamanlar geçireceğiz ancak yazılan yorumları okuyunca şu açıklamayı yapma gerekliliği hissettim. Benim vatanseverlerin gök börüsü olan ATATÜRK’le ilgili söylemlerim samimi değilmiş.

Ben ATATÜRK’ü en radikal dini cemaatlerin içinde bile anlatmış ve ordaki insanların bile kafalarında soru işaretleri bırakabilmeyi başarabilmiş bir kişiyim. Tekrar söylüyorum, ATATÜRK’le ilgili her tartışmada yaptığım paylaşımları geçmişe yönelik incelesinler ve adam olsunlar.

Ben ATATÜRK’e sadece hizmet edenlerin hayatını değil, hizmet edenlere hizmet edenleri bile inceledim.Maji üstadı Aleister Crowley’in oğlunun adını Atatürk koyduğunu öğrendikten sonra,Maji üstadı olacak kadar Aleister Crowley’in hayatını bile inceledim. Çakmasınız lan siz çakma."

 

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Yorumlar

Haci

Sedat Peker, doğruları söylüyor. Bu güne kadar yalanı ortaya çıkmadı. Çalanların, dökenlerin kimyasını bozdu.Ataturkcu olduğunda hiç bir şüphem yok. Çalanlar, cökenler yenileceksiniz.
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Soner

Önce alevi kardeşlerimizi arkasına almaya çalıştı sonra solcuları şimdide Atatürkçüleri arkasına almaya çalışıyor, Botokslu mafya parçası kaçak sedat korkak sedat fetö abisi eline yazıları ulaştıramadi videoda çekemiyor zavalli
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