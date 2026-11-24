Bilim insanları nasıl oluştuğunu çözemedi! Mars’ta taşlar parmak izi gibi dizilmiş
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mars’ın Daedalia Planum bölgesinde çekilen görüntüler, kayaların 5 ila 10 metre aralıklarla uzun ve kıvrımlı sıralar oluşturduğunu ortaya koydu. Gezegenin başka hiçbir noktasında benzeri görülmeyen desenin nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor.
Mars yüzeyinde bugüne kadar çok farklı kaya oluşumları görüntülendi ancak Daedalia Planum’daki manzara bilim insanlarını şaşırttı. NASA’nın Mars yörüngesindeki aracından alınan yüksek çözünürlüklü görüntülerde, açık renkli büyük taşların kilometreler boyunca neredeyse düzenli bir desen halinde sıralandığı görüldü.
Parmak izini andırıyor
Yaklaşık 5 kilometreye 15 kilometrelik bir alanı kapsayan görüntülerde taşların uzun, kıvrımlı çizgiler oluşturduğu belirlendi. Sıralar arasındaki mesafe ise yaklaşık 5 ila 10 metre. Gezegen bilimciler, desenin parmak izini andırdığını ve Mars’ın başka bölgelerinde bu ölçüde düzenli bir kaya dizilimine rastlanmadığını belirtti.
Donma ve çözülme etkili olmuş olabilir
Dünya’da da soğuk bölgelerde benzer düzenli taş oluşumları görülebiliyor. Tekrarlanan donma ve çözülme döngüleri, büyük kayaları ince topraktan ayırarak çizgiler, daireler veya çokgenler oluşturabiliyor. Daedalia Planum’un yaklaşık 5 bin 455 metre yükseklikte bulunması nedeniyle benzer bir sürecin Mars’ta da yaşanmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak bunu doğrulayacak kesin bir kanıt henüz yok.
Mars depremleri başka bir ihtimal
Bilim insanlarının üzerinde durduğu ikinci olasılık ise sismik hareketlilik. Yerin güçlü biçimde sarsılması, farklı büyüklükteki taşların zaman içinde ayrışmasına ve büyük parçaların yüzeye çıkmasına neden olabiliyor. Buna rağmen sarsıntıların böylesine düzgün ve uzun kaya sıraları oluşturup oluşturamayacağı bilinmiyor. Ayrıca Tharsis bölgesindeki sismik hareketliliğin bu yapıları meydana getirecek kadar güçlü olup olmadığı da araştırılması gereken sorular arasında.
Gizemini koruyor
Şimdilik taşların bu sıra dışı düzene nasıl kavuştuğuna ilişkin kesin bir açıklama bulunmuyor.
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