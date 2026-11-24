76 yaşında ve çocukluğundan beri aynı işi yapıyor! Kentte bu mesleği yapan bir tek o kaldı
Erzurum’da "Gözlükçü Bahattin" olarak tanınan 76 yaşındaki Bahattin Beyti, kırılan veya zarar gören gözlük çerçevelerinin en küçük parçalarını bile kaynak yapıp sabırla onarıyor. Mesleğini küçük dükkanında sürdüren Bahattin Beyti, "Erzurum'un tek gözlükçüsüyüm (gözlük çerçevesi tamircisi). Babamın zamanında da babamdan başka yapan olmamıştı, benim zamanımda da benden başka yapan olmadı. Bundan sonra da kimsenin yapacağını sanmıyorum"