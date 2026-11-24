Mesleğe başladığında 6 yaşında olduğunu belirten Beyti, şöyle konuştu: "Gözümü açtım, bu mesleğe başladım. 76 yaşındayım. Mesleğe başlayalı neredeyse 70 yıl oldu. Babamın yanında çırak olarak başlamıştım. Babamın mesleğini devam ettirmeye çalışıyorum. Babam da bu mesleği yaparken Erzurum'un tek gözlükçüsüydü, sonra bana öğretti. Ben de hala Erzurum'un tek gözlükçüsüyüm (gözlük çerçeve tamircisi). Babamın zamanında da babamdan başka yapan olmamıştı, benim zamanımda da benden başka yapan olmadı. Bundan sonra da kimsenin bu işi yapacağını sanmıyorum."