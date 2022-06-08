Solaklar fena kapıştı! Yılmaz Özdil'e "hıyar"lı gönderme

Tek sermayeleri AK Parti Hükümeti'ni eleştirmek olan solaklar, bu defa kendi aralarında kavgaya tutuştu. Birgün gazetesi yazarı Faruk Bildirici, kendi gazetesinin yazar ve yöneticilerine "Hıyar arkadaşlar" diye seslenen Yılmaz Özdil'i yerden yere vurdu. Bildirici, Birgün'deki köşesinde özetle şunları kaydetti:

"Bir tartışmada muhatabına “Hıyar arkadaşlar” diye seslenmek, bir gazeteciye değil olsa olsa sokakta kavga eden delikanlılara yakışacak bir üsluptur.

Ne yazık ki, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, BirGün gazetesi yazar ve yöneticilerinin sosyal medyadaki eleştirilerine böyle hakaret, aşağılama içeren bir karşılık verdi. Hem de “çok okunan” bir yazar olduğunu ima eden, üstten, kibirli bir bakışla yazmıştı sosyal medyada paylaşımını:

“Her hıyarım diyene tuz yetiştiremeyiz, medyada benimle polemiğe girerek okunma oranını artırmak isteyen hıyar arkadaşlar, önce Darüşşafaka’ya bağışta bulunmak zorunda, bağış yapıp dekontu gönderin, düşünürüz, bedavaya muhatap olmak yok.”

Meslektaşlarına bu kadar yukardan bakan, hakaret etme hakkını kendinde gören Yılmaz Özdil, daha beş gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi direnişçilerine “sürtük” demesini eleştiriyordu. (...) Tam bir paradoks.

Çok okunmak, çok satan bir gazetede yazmak her yazdığının, söylediğinin doğru olduğunu göstermez. Hele de böyle üstten bakma ve hakaret etme hakkını hiç vermez. Zaten hakaret bir gazetecinin tartışma yöntemi olamaz."