Solaklar bir bir hizaya geliyor! Yerel seçimlerle ilgili olay itiraf

Solak Birgün gazetesi yazarı Yakup Kepenek, muhalefetin içinde bulunduğu içler acısı hale ayna tuttu. “Eğer yerel seçimlere de ana muhalefet partisinin şimdiki genel başkanı ile gidilirse o seçimin sonuçları da bugünden bellidir” ifadelerini kullanan Kepenek, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Bu tarihsel seçimin asıl kaybedeni Altılı Masa’nın başkan adayı, partisini “ideolojik olarak kimliksiz” yapan ana muhalefet partisi genel başkanı, seçim yenilgisine hiç aldırmadan yerinde kalmak için çırpınıyor. Kılıçdaroğlu, bizzat seçip Meclis’e taşıdıklarının “ayakta alkışları” arasında yalnızca çevresindekileri değiştiriyor; gizli pazarlıklara giriyor; kendi partililerini hiçe sayarak Meclis’e iktidara destek olabilecek çok sayıda milletvekilini seçtirmiş olmasının ve geçmişte yaptığı çok büyük yanlışların, örneğin, son günlerin utanç verici A. Şener olayının hesabını verecek yerde onların tümünün üstünü örten bir tutum sergiliyor. “Göründüğü kadarıyla”, başta ideoloğu ve cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlayan B. Kuşoğlu olmak üzere siyasal varlıklarını ona borçlu olanların tamamı da onu yerinde tutmaya çalışıyor.

Eğer yerel seçimlere de ana muhalefet partisinin şimdiki genel başkanı ile gidilirse o seçimin sonuçları da bugünden bellidir!”



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