Solak medya faiz indirimine de şaşı kaldı!

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Merkez Bankası 4.5 yıl sonra ilk kez devletin ve milletin belini büken faizlerde indirime gitti. Politika faizini 425 baz puan indirdi. Böylece politika faizi yüzde 24’ten yüzde 19.75’e geriledi.

Faiz sistemini savundu!

Solak medyanın faizcileri ise bu karardan memnun kalmadı. Faiz sisteminin kötülenmesinden rahatsız olduğunu belirten Sözcü yazarı Murat Muratoğlu bugünkü yazısında faiz indiriminin bankaların verdiği kredi faizlerine direkt yansımayacağını iddia ederek "Ülke ekonomilerini düzeltmek Merkez Bankası kararlarıyla olsaydı, dünyada ekonomisi kötü ülke kalmazdı! Merkez bankalarının faiz kararları mucize yaratıp ülkenin ekonomisini düze çıkartmaz… " dedi.

Faiz müptelası Muratoğlu yazısında "Peki ne olur? 'Faiz sebeptir, enflasyon neticedir' denildiği sürece ne yapılsa boşuna… Hiçbir politikanın başarıya ulaşma şansı yoktur." diyerek faiz sisteminin devam etmesini istedi.

İşte Muratoğlu’nun o skandal yazısından bazı bölümler;

Ülke ekonomilerini düzeltmek Merkez Bankası kararlarıyla olsaydı, dünyada ekonomisi kötü ülke kalmazdı! Merkez bankalarının faiz kararları mucize yaratıp ülkenin ekonomisini düze çıkartmaz… Zira bu indirim beklentiler dâhilindeydi. Kararı Saray aldı.

(...)

Dolar neden yükselmedi? Herkesin bildiği, sürpriz olmayan bir gelişmenin fiyatları sert etkilemesi beklenmez. Sığ sularda büyük dalga oluşmaz! Üzerine biraz da kamu bankalarının döviz satışı, piyasadolması, cari açık verecek takatimizin kalmaması ve turizm sezonu nedeniyle giren dövizin etkisi…

Peki ne olur? “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” denildiği sürece ne yapılsa boşuna… Hiçbir politikanın başarıya ulaşma şansı yoktur.

(...)

İyi de esas ilginç gelişme Merkez Bankası'nın değişik açıklaması. “Fiyat istikrarı” lafı, “finansal istikrar” olarak değiştirilmiş. Bunun anlamı, artık “piyasalara müdahale edeceğim, görürsün size neler edeceğim” demektir!

Bu saatten sonra Merkez Bankası bildiğin piyasa oyuncusu.

(...)

Piyasalar özüne dönme meraklısıdır. İstediğin kadar bastır, önce don lastiği gibi uzar, bırakınca hızla esnekliğini bozar.

Peki, beklentiler dâhilinde olsa da faizler neden bu kadar yüksek oranlı düşürüldü? Kredi faizleri düşsün, borçlanma maliyeti azalsın, alışveriş canlansın, büyüme hızlansın! Ekonomik durgunluk nedeniyle şirketlerin durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bunun sona ermesi için piyasaların açılması gerekiyor. Maalesef hükümet sorunu sadece faizlerden ibaret sanıyor!

(...)