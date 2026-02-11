Solak mahalle karıştı! Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e salvolar

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında geçtiği iddia edilen küfürlü mesajlaşmayı yorumladı. Özdil, Özel’in mesajında yer alan “Bana söylediğin çocuğu bile Parti Meclisi’ne koydum” ifadesine dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu.

Bu sözlerin ciddi bir tabloyu ortaya koyduğunu savunan Özdil, partiyle ilgisi olmadığı söylenen, “bozuk tohum”, “tosuncuk” ya da “hırsız” gibi ithamlarla anılan kişilerin yalnızca belediye başkanı yapılmakla kalınmadığını; bu kişilerin yakınlarının da CHP’nin en üst yönetim organlarından biri olan Parti Meclisi’ne taşındığını öne sürdü.

CHP’ye yakın muhalif medyayı yakından takip ettiğini belirten Özdil, buna rağmen kimsenin Özgür Özel’e “Parti Meclisi’ne alınan bu kişi kim?” sorusunu yöneltmemesini eleştirdi. Özdil, “Eğer birine ‘bozuk tohum’ deniyorsa, bunu söyleyen de genel başkansa, bunun sorgulanması gerekmez mi?” diyerek medya ve parti içindeki sessizliğe dikkat çekti.