  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Macron’dan ABD’ye sert çıkış: ‘Avrupa’yı bölmek istiyorlar’ Bakan Güler’den terör örgütüne son ihtar: YPG-SDG mutabakatların gereklerine uymalı Meclis komisyonunda kritik eşik: Rapor partilere gönderildi Siyonist Herzog'a Avusturalya'da soğuk duş...Ülkenin başbakanından ilk açıklama! Avrupa Türkiye’nin dediğine geliyor! Macron’dan ‘dolara savaş’ çağrısı İsrail'den yeni kalleşlik Dehşet çiftliği! 20 yıldır aranan 3 kişiyi öldürüp çiftliğe gömmüşler TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan siyasette küfür tepkisi: ‘Herkes kullandığı üsluba dikkat etsin!’ Sözcü yazarı asli kusurlu bulundu! Hapis cezası verildi Takaiçi'nin zaferi dengelerini değiştirecek Pasifik'te güç gösterisi
Gündem Solak mahalle karıştı! Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e salvolar
Gündem

Solak mahalle karıştı! Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e salvolar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Özdil, "Demek ki, yani partiyle alakası olmayan, bozuk tohum denilen, tosuncuk denilen, hırsız denilen herifleri belediye başkanı yapmakla kalmamışlar; bozuk tohum, hırsız, tosuncuk denilen adamın adamını da götürüp CHP'nin yönetimine koymuşlar" dedi.

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında geçtiği iddia edilen küfürlü mesajlaşmayı yorumladı. Özdil, Özel’in mesajında yer alan “Bana söylediğin çocuğu bile Parti Meclisi’ne koydum” ifadesine dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu.

 

Bu sözlerin ciddi bir tabloyu ortaya koyduğunu savunan Özdil, partiyle ilgisi olmadığı söylenen, “bozuk tohum”, “tosuncuk” ya da “hırsız” gibi ithamlarla anılan kişilerin yalnızca belediye başkanı yapılmakla kalınmadığını; bu kişilerin yakınlarının da CHP’nin en üst yönetim organlarından biri olan Parti Meclisi’ne taşındığını öne sürdü.

 

CHP’ye yakın muhalif medyayı yakından takip ettiğini belirten Özdil, buna rağmen kimsenin Özgür Özel’e “Parti Meclisi’ne alınan bu kişi kim?” sorusunu yöneltmemesini eleştirdi. Özdil, “Eğer birine ‘bozuk tohum’ deniyorsa, bunu söyleyen de genel başkansa, bunun sorgulanması gerekmez mi?” diyerek medya ve parti içindeki sessizliğe dikkat çekti.

Özarslan’dan küfürbaz Özgür Özel’e cevap: O "p*ç"i sana yedireceğim
Özarslan’dan küfürbaz Özgür Özel’e cevap: O “p*ç”i sana yedireceğim

Gündem

Özarslan’dan küfürbaz Özgür Özel’e cevap: O “p*ç”i sana yedireceğim

İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?
İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?

Medya

İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?

Abra kadabrayla küfürlü kısımları sansürledi! Küfretmedim diyen Özel, bu kez "Bozuk tohum" dedi
Abra kadabrayla küfürlü kısımları sansürledi! Küfretmedim diyen Özel, bu kez “Bozuk tohum” dedi

Siyaset

Abra kadabrayla küfürlü kısımları sansürledi! Küfretmedim diyen Özel, bu kez “Bozuk tohum” dedi

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"

Gündem

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23