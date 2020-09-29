Solak cephenin kokuşmuş yazarı Ayşe Hür’den alçak çıkış! Türkiye’ye küstah suçlama

Geçtiğimiz gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısıyla ilgili "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir." sözlerini sosyal medyada paylaşarak skandal ifadeler kullanan Ayşe Hür, yeni bir ihanete daha imza attı.

Şentop’un sözleriyle ilgili ihanet dolu paylaşımında “Şu kısa cümleyi yapı sökümüne uğratırsak bir kez daha teyit ediyoruz ki: 1/Devletin 1915 Soykırımı'yla yüzleşmesi umudu yok. 2/T.C. soydaşlık/ırkçılık temelinde dış politika yürütüyor. 3/Terör-terörist terimleri siyasi ve ideolojik çatışmaları gözden kaçırmak için kullanılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’ye küstah suçlama

Ayşe Hür bugün de skandal bir paylaşımda bulunarak Türkiye’nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşı körüklediği iftirasını attı.

Bir kişinin Twitter’daki “Hangisi dünyanın en zor mesleği olmaya adaydır? a. Berat Albayrak'ın ekonomi paketlerinin ne kadar muhteşem olduğunu savunmak zorunda olan iktisatçı, b. Türkiye'nin ne kadar muhteşem bir insan hakları karnesi olduğunu savunmak zorunda olan diplomat, c. Hepsi” paylaşımını retweetleyen Hür, “Buna bir de tüm komşularıyla kavgalı olan ve şu anda Ermenistan-Azerbaycan savaşını körüklemekle meşgul Türkiye'nin aslında ne kadar barışçıl bir ülke olduğunu söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını savunan bir siyaset bilimciyi eklemeli” diye yazdı.