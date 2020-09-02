Solak Barış Yarkadaş detayı anlattı! Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce’ye partisinden 'ihraç' dilekçesi
Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, kardeşi Hüseyin İnce ve Vefa Salman hakkında disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle partiden ihraçları için dilekçe verildi. Gazeteci Barış Yarkadaş İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı.
CHP yönetimine tepki göstererek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin hakkında yeni detay ortaya çıktı.
Solak taraf İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Elfin Tataroğlu ve Gürkan Hacır Halk TV’de CHP'li Muharrem İnce’yi konu aldı.
Barış Yarkadaş, Muharrem İnce ile yaptıkları görüşmelerin ayrıntılarını aktardı.
CHP'li iki üyenin Yalova İl Başkanlığı'na Muharrem İnce, kardeşi Hüseyin İnce ve Vefa Salman hakkında disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle dilekçe verdiği belirlendi.
Küçük gruba seslenecek
Muharrem İnce’nin 4 Eylül günü Sivas Havalimanı’na ineceğini belirten Barış Yarkadaş, orada İnce’nin küçük bir gruba sesleneceğini söyledi.
Muharrem İnce’nin Sivas Kongresi'nin yapıldığı bir binanın önünde gazetecilere demeç vereceği aktarıldı.
İnce’nin kardeşi Hüseyin İnce ve Vefa Salman hakkında verilen disiplin suçu dilekçesi detayları da belli oldu.
Muharrem İnce'nin yaptığı konuşmalardan, Muharrem İnce'nin kardeşi Hüseyin İnce'nin Facebook'a yazdığı yazılardan, Vefa Salman'ın da belediyede devam eden soruşturmadan dolayı parti hukukuna aykırı davrandığı gerekçesiyle partiden ihraçları istendi.