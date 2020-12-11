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Gündem Sol Yanım dizisindeki tuvalet sahnesinde büyük rezillik! Tepki üstüne tepki yağıyor
Gündem

Sol Yanım dizisindeki tuvalet sahnesinde büyük rezillik! Tepki üstüne tepki yağıyor

Star'da ekranlara gelen Sol Yanım dizisindeki bir sahne büyük tepki çekti. Ahlaksız sahneleriyle gündeme gelen dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümü vatandaşları ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:15:00 - 2020-12-11 19:42:33

Televizyon kanallarında her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. Aşk, ihtiras, aldatılma, ahlak dışı olaylar, toplumu zedeleyen unsurlar, bitmek bilmiyor.'

Star Tv' de yayınlanan Sol Yanım dizisi, ilk bölümlerindeki ahlaksız sahneleriyle vatandaşların tepkisini çekmişti.

Dizinin son yayınlanan bölümünde ise vatandaşları çileden çıkaran bir sahne yaşandı.

Sol Yanım dizisinde ekrana gelen bir sahnede, tuvalette yemek yenerek nimete açıkça saygısızlık yapıldı. Yere düşen ekmeği öpüp yerden kaldıran bir toplumun gözüne sokulan sahneleri, vatandaşlar 'milli değerlere saygısızlık' olarak yorumladı.

Bazı vatandaşlar, RTÜK'ün bu meselelere de çözüm getirmesi yönünde çağrılar yaptı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan yazar Sevda Türküsev, ise “Sol yanım”diye bir dizi başlamış ve bu dizide “tuvaletin içinde yiyecek yeme” sahnesi varmış. Bu senaristler özellikle mi yapıyorlar bunu? Çoğunluğu Müslüman bir ülkede bunu yazabilen senaristler ya kasıt yapıyor ya da zırcahil! Nimet bu! İyice unuttular değerleri!" dedi.

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