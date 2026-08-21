Sol sendikalardan kaçış

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Konu “emekten” açıldığında mangalda kül bırakmadıkları halde kapalı kapılar ardında çalışanların yerine belediyelerden yana tavır alan sarı sendika ağalarının aymaz tavrı işçileri canından bezdirdi. Ağızlarından ‘işçi’, ‘emek’, ‘hak’ gibi söylemleri düşürmeyen marjinal sol çizgideki sendikaların, personel yerine belediye yana tavır aldığını gören çalışanlar, muhafazakar duruşlarıyla bilinen sendikaları tercih etmeye başladı. Marmaris Belediyesi tarihinde ilk kez işçiler CHP’nin arka bahçesi konumundaki DİSK’i bırakarak HAK-İŞ’e geçti. CHP’li yönetimin yoğun baskılarına, sürgün tehditlerine aldırmayan 517 işçiden 280 tanesi HAK-İŞ’e geçtiği ortaya çıktı. Fen İşlerinde çalışan bazı personelin çöp toplamakla görevlendirilmesine rağmen kararlarından geri dönmeyen çalışanlar sayesinde belediyede HAK-İŞ’in temsil hakkının yüzde 53 civarına yükseldiği öğrenildi. Çalışanlar yerine yönetimden yana tavır alan DİSK sendikasının ise yüzde 30 oranında azınlık durumuna düştüğü bildirildi.

TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇECEKSİN

Sendika değiştirme sürecinin 2 Eylül’de bitmesi beklenirken, yaşanan kopuşların önüne geçmek isteyen CHP’li Belediyenin ise iki müfettiş görevlendirdiği öne sürüldü. CHP’li belediyelerde çalışan işçilerin umudu haline gelen Hak-İş ise personele sendika değiştirme baskısı yapan yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunarak yargı yolunu seçti. Çalışanların telefonla aranmasına ve örtülü tehditlerle korkutulmasına tepki gösteren Hak-İş temsilcileri, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda ise CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün de yaşanan kopuşlardan rahatsız olduğu ve emrindeki personelin yeniden DİSK’e dönmesini istediği öne sürüldü. Yusuf Hamzaçelik adlı kullanıcının paylaşımına göre, CHP’li Ünlü’nün sendika değiştirenlere baskı uyguladığı ve hemen DİSK’e dönmelerini istediği ifade edildi. Hamzaçelik’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Hemen başvuranlar DİSK sendikasına geçsin. Acar Bey öyle istiyor. Sendika değiştirenlere mobbing uygulanıyor. Sokaktaki işçilere sorabilirsiniz. Piskolojik baskı yapılıyor. Sana işçiler, halk oy vermeyecek. Marmaris’in tarihinde kara leke olarak anılacaksın. 3 sene çabuk geçer.”

MOBBİNGLE İSTİFAYA ZORLUYORLAR

Öte yandan, Hak-İş İl Başkanı ve Bölge Sorumlusu Muhammed Ali Oğuz yaşanan baskıyı gazetemize değerlendirdi. Kendi saflarına geçen personelin işten atılmakla tehdit edildiğini, ailelerinin arandığını belirten Oğuz, şunları söyledi: “Bizim yetki sürecimiz 3 Ağustos’a kadardı. Biz çoğunluğu aldık. Ancak arkadaşlardan bazıları istifalı geldikleri için bir ay beklemesi lazım. Şimdi burada DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası var. Genel-İş Sendikası da Belediye Başkan Yardımcısı Tunç Bey ile dirsek teması içerisinde. Bütün amirleri, müdürleri, birim amirleri işçilere aba altından sopa gösteriyorlar. ‘Hepinizi ayrı ayrı süründürürüz’ diyorlar. Hatta bir tane arkadaşımız Fen İşlerinde sorumluyken, temizlik işlerinde tamamen vasıfsız bir işe gönderdiler. Bunların yasal süreçlerini takip ediyoruz. Özgürlüklerin yanında olduklarını söylüyorlar ama işçinin hür iradesine saygı duymuyorlar. Anayasal haklardan bahsediyorlar ama sendika değiştiren çalışanlara mobbing uyguluyorlar.

“10 GÜN DİRENİN” ÇAĞRISI

“Ben şu anda belediyeye müfettiş çağırdım. Çünkü 10 günümüz kaldı. 10 gün daha bu arkadaşlar bizim yanımızda durabilirse, dayanabilirse, yetkiyi ben alacağım. Ama bugün 8-9 kişiyi istifa ettirdiler. Tek tek, birebir arıyorlar, akrabalarını devreye sokuyorlar. Bugün CHP’li meclis üyelerinin hepsini toplamış, onlar ile baskı yapıyorlar. Fakat işçiler burada DİSK’i istemiyor. Sahada çalışan işçi, ‘Biz DİSK’i istemiyoruz’ diyor. Bugün müfettişe de söylediler böyle. Ama biz de geldik mesela arkadaşlarla sahada, anlattık kendimizi, durumumuzu anlattık. Onlar da bizlere inandılar, güvendiler, üye oldular, destek oldular. Biz de onlara destek olmak için elimizden geleni şey yapıyoruz ama onlar meclis üyesiyle korkutuyorlar, kimisinin çavuşu ‘Seni sürerim’ diyor. Böyle tek tek insanların üzerinde baskı kuruyorlar.”