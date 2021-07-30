Sol medya 'komedyen' olarak pazarladı! 'Nazar Muhammed' pedofili ile suçlanan bir milis çıktı

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Mepa News analistlerinden Selim Demir, 'Pedofili ile suçlanan Afgan milisten komedyen çıkarmak' başlığı ile dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Afganistan'da çatışmalar devam ederken, buna paralel olarak doğru ve yanlış birçok bilgi de kamuoyuna yansıyor." diyen Demir, "Özellikle Taliban'ın son dönemdeki ilerleyişi ve Türkiye'nin bölgedeki olası misyonuna dair söylemler, Türkiye kamuoyunda da bu bilgilerin ciddi yankı uyandırmasına sebebiyet veriyor." ifadesini kullandı.

Algı peşindeler!

Sol medya tarafından 'komedyen' olarak pazarlanan Nazar Muhammed'in pedofili ile suçlandığını belirten Selim Demir, "Afganistan gündeminden Türkiye'ye yansıyan en son gelişme ise, ülkenin güneyindeki Kandahar ilinde 'komedyen' olduğu ileri sürülen 'Nazar Muhammed' isimli bir kişinin Taliban tarafından öldürüldüğünün iddia edilmesiydi. İlk olarak Afganistan'da Kabil yönetimi bağlantılı medya, bunun üzerinden Batı basını ve Batı basınından 'kopya çeken' Türkiye medyası olayı haberleştirdi. Bunu takiben birçok siyasetçi, aktör, tiyatrocu, oyuncu, medyacı gibi şahsiyet, özellikle sosyal medya hesapları üzerinden 'Taliban bir komedyeni öldürdü' haberini paylaştılar." diyerek, kamuoyunda oluşturulmak istenen algıyı şöyle anlattı: "Bu paylaşımlar arasında, klasik İslam karşıtı ve Batılı söylemler de dikkat çekti. Bazı isimler, 'Taliban'ın insanları güldürmenin haram olduğunu düşündüğünü ve Nazar Muhammed'in bu sebeple öldürüldüğünü' dahi iddia etti. Mesele Taliban gibi İslami tandanslı bir yapı olduğunda birçok kişi için bu durum, aslı ne olursa olsun, İslami söylemleri ve kendi ifadeleriyle 'siyasal İslam'ı hedef almak için bir fırsattı. Bu sebeple söz konusu paylaşımları yapanlardan hiçbiri, konunun aslının ne olduğunu öğrenmek gibi bir gayret içerisine girmedi. Taliban'ın Türkiye'deki belirli bir kamuoyundaki menfi imajı sebebiyle, meselenin aslı değil, oluşturulacak algı önemliydi."

'Baça Bazi yaptıran bir pedofiliydi'

Türk sol basının 'komedyen' diye pazarladığı Muhammed hakkında pedofili suçlaması olduğunu söyleyen Demir, "Nazar Muhammed'in öldürülmesinin ardından çıkan iddialara karşın, birçok yerel kaynak, bu ismin komedyen değil, yerel bir milis komutan olduğunu ifade etti. Nazar Muhammed'in 'komedyenlik' yaptığına dair hiçbir argüman bulunmazken, kendisinin ileri teknoloji silah ve telsizlerle çekilmiş çok sayıda fotoğrafı sosyal medyada servis edildi." dedi.

Selim Demir, yazısına şöyle devam etti:

"Bir ALP milis komutanı olan Nazar Muhammed'in bölgede kontrol noktalarında halktan rüşvet alma, tehdit ve şantaj gibi suçların yanı sıra pedofili ile suçlandığı da biliniyor."

"Bölgede Nazar Muhammed'in, başta hükümete bağlı milisler olmak üzere bazı kesimlerin yaşattığı bir uygulama olan Baça Bazi uygulamasında rol oynadığı ifade ediliyor. Söz konusu uygulama, küçük erkek çocukların diğer erkekleri 'eğlendirmek' amacıyla dans ettirilmesinden ve bu çocukların cinsel istismara uğratılmasından oluşuyor. Taliban iktidarında yasaklanan Baça Bazi, 2001 işgali ardından tekrar serbest hale geldi."

Demir, yazısını şu değerlendirme ile tamamladı: "Pedofili ile suçlanan, tanınmış bir milis komutanının komedyen olarak nitelenerek bir propaganda çalışması yürütülmesi, bölgede medya savaşının nasıl devam edeceğine dair önemli ipuçları da barındırır nitelikte. İlerleyen süreçte bu yöndeki haberlerin sıklık kazanacağı düşünülüyor."