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Siyaset Sol medya bu yolsuzluğa gözlerini kapattı! Görev CHP ve İçişleri Bakanlığı'na düşüyor
Siyaset

Sol medya bu yolsuzluğa gözlerini kapattı! Görev CHP ve İçişleri Bakanlığı'na düşüyor

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yaşadığı ultra lüks Neptün Yalı Sitesi’nin kaçak su kullandığı ortaya çıktı. Konuya dair sol basın ve Seçer cephesi sessizliğini korurken, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'ye ve İçişleri Bakanlığı'na görev düştüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 13:08:00 -

Göreve geldiğinde kaçak su kullananlara asla müsamaha göstermeyeceğini söyleyen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in bizzat kendisinin ve birinci derecede akrabalarının yaşadığı ultra lüks Neptün Yalı Sitesi’nin kaçak su kullandığı ve su hırsızlığını tespit eden belediye personelini kovduğu ortaya çıktı.

CHP’li başkandan kaçak su rezaleti
CHP’li başkandan kaçak su rezaleti

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CHP’li başkandan kaçak su rezaleti

Sol medya ise söz konusu yolsuzluğa çıt çıkarmadı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde söz konusu skandal da masaya yatırıldı.

Sol ve ana akım medyanın konuya dair sessizliğini koruduğunu belirten Karahasanoğlu, "Akit'in manşetine taşıdığı bir yolsuzluktu. İki taraftan önemliydi hem kaçak su kullanıyorsunuz hem de kaçak su kullandığınızı tespit eden belediye personelinin işine son veriyorsunuz. Gerekçeniz de performans eksikliği." dedi.

Karahasanoğlu, "Ben CHP Genel Merkezi'ne seslenmek istiyorum. Bu konuda önce size görev düşüyor. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerine görev düşüyor. Gidip bu konuyu soruşturmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

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