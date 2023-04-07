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Medya “Sol mahalle”de çarşı bu defa çok fena karıştı! Böyle birbirlerine girdiler
Medya

“Sol mahalle”de çarşı bu defa çok fena karıştı! Böyle birbirlerine girdiler

Yeniakit Publisher
2023-04-07 12:21:00 -
"Sol mahalle"de çarşı bu defa çok fena karıştı! Böyle birbirlerine girdiler

“Sol mahalle”de çarşı bu defa çok fena karıştı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, Cengiz Çandar ve Hasan Cemal’in, HDP’nin teklifini kabul edip bu partinin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti’nin milletvekili adayı olmasına çok sert tepki gösterdi.

“Sol mahalle”de çarşı bu defa çok fena karıştı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, Cengiz Çandar ve Hasan Cemal’in, HDP’nin teklifini kabul edip bu partinin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti’nin milletvekili adayı olmasına tepki gösterip özetle şunları kaydetti:

"FETÖ kumpaslarının medya aparatı Taraf laik Cumhuriyete darbe üstüne darbe vururken bu operasyonlara destek veren Cengiz Çandar ve Hasan Cemal gibi yetmez ama evetçi “sol liberaller” de yeniden piyasaya çıktı. İkisi de HDP’nin teklifini kabul edip bu partinin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti’nin milletvekili adayı olmuşlar. 

Felaket kapitalizminin kendisinin neden olduğu yıkımın üzerine ganimet toplamak için çökmesi geldi aklıma…

Açıkçası bu durum, Türkiye’de sosyalist solun neden HDP ile aynı çatı altında seçime girmemesi gerektiğinin de en iyi kanıtı oldu."
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