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Gündem Sol-Kürtçü anarşistlere sempatini anladık da sapkınlara şirinlik neden? 'Yazık ettin kendine Hüda Kaya!'
Gündem

Sol-Kürtçü anarşistlere sempatini anladık da sapkınlara şirinlik neden? 'Yazık ettin kendine Hüda Kaya!'

Cinsel tercih adı altında sapkın hastalığı meşrulaştırmak HDP'li Hüda Kaya'ya kaldı. Kaya'nın bugün TBMM'den paylaştığı fotoğrafı ile sapkınları destekleyen mesajı, 'Yazık ettin kendine Hüda Kaya' yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 16:22:00 - 2021-06-30 21:26:04
Sol-Kürtçü anarşistlere sempatini anladık da sapkınlara şirinlik neden? 'Yazık ettin kendine Hüda Kaya!'

 Yeniakit.com.tr 

Eşcinsel sapkınlar, adına 'Onur Haftası' dedikleri etkinlikler kapsamında, sapkınlıklarını toplumda yaygınlaştırıp meşrulaştırmaya çalışsa da bu yıl da rezilliklerine geçit verilmedi. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere pek çok meydanda taşkınlık çıkartan eşcinsel sapkınlara destek, yine CHP ile terör sevici HDP'den geldi.

Sapkınlara TBMM'den destek verdi!

Üzerinde sapkınlığı temsil eden renklerin olduğu kıyafetle TBMM'ye gelen HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, sapkınlık provokasyonuna destek verdi. TBMM'de üzerindeki kıyafetle fotoğraf çekip, bu kareleri sosyal medya hesabından paylaşan HDP'li Kaya, "Tek renkten başka her şeye düşman olanlara karşı doğanın en güzel renkleriyle, gökkuşağı ile bugün TBMM'ye geldim." dedi.

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Yorumlar

nkni

hinin
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Rabia Zafer

Tam Bir Şerefsiz Ve Şerefsizlik Sapkınlar Sūrūsū.
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