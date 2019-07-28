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Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!

İstanbul'da bazı derneklerin Suriyelilerle ilgili eylemini farklı bir grup provoke etmeye çalıştı. Olayla ilgili bazı internet siteleri de bilinçli bir kışkırtma faaliyetine girişti. Eylem alanında hiçbir Suriyeli bulunmamasına rağmen, başta Kemalist Sözcü ve 'fırıldak' Ensonhaber olmak üzere olayı çarpıtan siteler, Suriyeliler polisle çatışmış, 'Türkiye'den gitmeyiz' eylemi yapmış gibi manşetler kullandılar.

28 Temmuz 2019 Pazar 00:46
Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!

Bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı bulundukları illere gönderilmesiyle ilgili çalışmaları İstanbul Fatih'te protesto etti.

Özgür-Der, Mazlum-Der, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği üyeleri, Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek, çeşitli sloganlar attı. Gruptakiler, "Muhacirler yabancı değil kardeşimizdir" ve "Muhacire gardiyan değil ensar olalım" pankartları açtı.

Farklı bir grup provokasyona kalkıştı: 7 gözaltı

Bu sırada alana gelen farklı bir grup ise sloganlar atarak çevredekileri kışkırtmaya çalıştı. Gruplar arasında zaman zaman arbede çıktığı görüldü. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre 7 kişi gözaltına alındı.

CHP-İYİ Parti tahriki sonuç verdi... İstanbul Fatih'te provokasyon!

Eyleme Suriyeliler katılmadı

Saraçhane'deki eyleme Suriyelilerden katılım olmadı. Buna rağmen bazı internet siteleri akıl almaz şekilde olayı farklı yönlere çekti.

Sözcü'den alçak kışkırtma: Suriyelilerle polis karşı karşıya geldi

Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi "İstanbul'un göbeğinde Suriyelilerle polis karşı karşıya geldi! Tehlikeli gerginlik" manşetini attı. Ancak sitenin haber metninde, satır arasında eyleme Suriyelilerin katılmadığı bilgisinin yer alması dikkat çekti.

Açık açık yalan yazdılar! "İstanbul'da 'Gitmeyiz' eylemi"

Odatv ve Ensonhaber sitelerinin manşetinde de benzer provokasyon göze çarptı.

Ensonhaber sitesinde, eylemle ilgili bilgileri tamamen çarpıtarak, haber metninde 'göçmen dernekleri eylem yaptı' ifadesini kullandı.

Haber metninde sözü edilen bu dernekler "göçmenlerin derneği" gibi anlaşılsa da, aslında hepsi Türk dernekleriydi.

Aynı site haberin manşetinde de "İstanbul'da 'gitmeyiz' eylemi" başlığını kullanarak, eylemi Suriyelilerin yaptığını ve "gitmiyoruz" mesajı verdikleri algısını oluşturmaya çalıştı.

Ancak söz konusu site, eylem alanında Suriyelilerin bulunmadığı bilgisini ise gizledi.

Savcılık harekete geçmesi bekleniyor

Bir yandan Suriyelileri kışkırtan dış mihraklara karşılık içerden ise bazı medya organları, yalan haberlerle vatandaşları Suriyelilere karşı kışkırtarak ülkede kaos çıkarma peşinde. Ülkede karışıklık çıkarmak isteyen bu yapılara karşı savcılığın halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek ülkeyi kaosa sürükleme suçundan harekete geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 00:46
  1. İstanbul
  2. Özgür-Der
  3. Mazlum-Der
  4. Mülteci Hakları Derneği
  5. Hukukçular Derneği

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