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Şok’tan ‘Ben de Varım’a destek

Şok Marketler, “Ben de Varım” projesi ile Türkiye’nin dört bir yanındaki ev kadınlarının el emeği göz nuru ürünlerini hiçbir kar amacı olmadan raflarına taşıyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:20
Şok’tan ‘Ben de Varım’a destek

Şok Marketler, bireysel, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlayan “Ben de Varım” projesinde lise öğrencilerine destek veriyor. Şok Marketler Pazarlama Direktörü Nilhan Gülbahçe, proje fikrinin Şok Marketler’in çevreye katkı, kadın emeğini değerlendirme ve aile bütçesine destek olma vizyonu çerçevesinde olduğunu belirtti. Gülbahçe, “Her bir çalışanımızın emek ve mesai harcayarak destek verdiği proje kapsamında mağazalarımızın en görünür noktalarında kadınlarımızın el emeği çantalarını hiçbir kâr amaçlamadan satışa sunuyoruz” dedi. “Ben de Varım” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanındaki ev kadınlarına ulaşarak el emeklerinin ve üretimlerinin toplumda yaygınlaşmasına ve potansiyel kitleye ulaşmasına katkı sağladıklarını aktaran Gülbahçe, projeye dahil olan kadınların elde ettikleri kazancı, kendilerinin veya çocuklarının küçük de olsa bir ihtiyacını karşılamada kullanacak olmalarının kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:20
  1. Şok Marketler
  2. yerel ve bölgesel kalkınma
  3. Ben de Varım
  4. Şok Marketler Pazarlama Direktörü Nilhan Gülbahçe
  5. Ben de Varım projesi
  6. ev kadınları

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