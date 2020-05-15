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Söke’de yasak avcılıkla mücadele devam ediyor

Söke’de Tarım ve Orman Müdürlüğü yasak av mücadelesine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:49:50 -
Söke’de yasak avcılıkla mücadele devam ediyor

Söke’de Tarım ve Orman Müdürlüğü yasak av mücadelesine devam ediyor. İç sularda yapılan denetimlerde kullanımı yasak olan av malzemelerine el konuluyor.


Aydın İl ve Söke İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından gerçekleştirilen iç su denetimlerinde kullanımı yasak olan av araçlarına el konuldu. Yapılan denetimde 3 kişiye idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

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