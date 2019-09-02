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Söke’de kurtuluş coşkusu Murat Dalkılıç ile yaşanacak

Söke’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:43
Söke’de kurtuluş coşkusu Murat Dalkılıç ile yaşanacak

Söke’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kurtuluş günü coşkusuna ünlü sanatçı Murat Dalkılıç konseri, coşku katacak.


Söke’nin Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde Söke Belediyesi tarafından düzenlenecek Murat Dalkılıç konseri gerçekleştirilecek. Yapılacak ücretiz halk konseri Novada otopark alanında saat 21.00 de başlayacak.



6 Eylül Söke’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama programı kapsamında resmi tören Cumhuriyet (Hükümet) Meydanında yapılacak. Saat 09.30’da çelenk sunum töreni ile başlayacak olan resmi törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, şiirler ve halk oyunları gösterileri yer alacak.


Söke’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıldönümü kutlama etkinliklerine tüm Söke halkı davet ediliyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:43
  1. konser
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