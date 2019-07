Söke’de ’Kirletme Temizle’ etkinliği

Ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan AHBAP’ın Aydın gönüllüleri, ikincisini düzenledikleri ’’Kirletme Temizle’’ etkinliği ile Söke’de bir araya geldi.

İlk olarak Efeler’de yapılan ’’Kirletme Temizle’’ etkinliği ile çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen AHBAP gönüllüleri, onlarca katılımcı ile birlikte Söke Çayı ve çevresindeki çöpleri topladı. Halk tarafından takdir edilen gönüllüler bu ve buna benzer etkinliklerin devamının geleceği mesajını verdi.

Ahbap Aydın Şehir Başkanı Banuçiçek Şahin, yaptığı açıklamada; "Kirletme Temizle isimli projemizi iki ay önce başlattık. Tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak yapılan bir proje. Havaya, toprağa, çevreye duyarlı gönüllülerle projemizi gerçekleştiriyoruz. Dokunabildiğimiz her çevreye piknik alanı, mesire alanı, park, sahil her yeri temizlemeye çalışıyoruz. Temizlik süresi içerisinde doğada uzun yıllarca kaybolmayan plastik ve cam atıklarının yoğun görüntüsü geleceğimiz hakkında endişe uyandırıyor. Çalışmamızın insanlar üzerinde farkındalık yaratacağını düşünüyorum, umarım kullandıkları alanları temiz bırakırlar. Bir kişinin bile bu alanlara çöp atmasını engellersek doğamız kazanır. Doğamızı çok seviyoruz ve her zaman korumak istiyoruz. Bizler AHBAP’lar olarak her zaman sevgi ve gerçeğin peşindeyiz’’ şeklinde konuştu.