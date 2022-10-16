Şoke eden yöntem! Kedileri kullanıp insanları böyle dolandırıyorlar!

Instagram sayfasından ücretsiz cins kedi sahiplendirme ilanını gören kullanıcı, ”Sokakhayvanlaridestegi” adındaki sayfa ile irtibata geçti.

Gaziantep’te oturduğunu söyleyen dolandırıcı, kediyi pet taksi ile ücretli gönderebileceğini söyledi. 630 TL havale yapılmasını isteyen dolandırıcı, kediyi sigortalatma bahanesiyle bin 750 TL daha istedi.

İlk olarak 630 TL’yi gönderen ancak bin 750 TL’yi göndermeyen sosyal medya kullanıcısı, gönderdiği parayı geri istedi.

Karşısındaki kişi ise IBAN istedikten 1 dakika sonra 630 TL aldığı vatandaşı WhatsApp’tan engelledi.

Hayvan sahiplenmek isteyen o kullanıcı, başına gelenleri şu ifadelerle anlattı;

size bugün başıma gelen hayvan sahiplendirme dolandırıcılığını anlatacağım.

dolandırıcılığı yapan söz konusu ınstagram sayfası görsel sokakhayvanlarıdesteği isimli sayfa, telefon numarası 0552xxx4699, adı ali can topal, dolandırıcılıkta kullandığı veterinerin ismi ise resimde de görüldüğü gibi a. remzi kibar (ismi google da aradığımda bir veteriner olduğu sonucuna varıyorum, dolandırıcılığı yapan şahısla bir ilgisi var mı bilmiyorum).