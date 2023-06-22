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Sağlık Şoke eden sonuçları paylaştılar: mRNA aşıları ölümü engelliyor
Sağlık

Şoke eden sonuçları paylaştılar: mRNA aşıları ölümü engelliyor

Yeniakit Publisher
2023-06-22 00:17:00 -
Şoke eden sonuçları paylaştılar: mRNA aşıları ölümü engelliyor

3000 hastanın dahil olduğu mRNA aşıları ile çok merkezli ulusal bir çalışmada aşıların yoğun bakıma yatışı ve ölümü etkili bir şekilde engellediği iddia edildi.

Türkiye'de çok merkezli ulusal bir çalışma'da COVID-19 hastalarının aşılanma durumu incelendi. Yaklaşık 3000 hastanın dahil olduğu çalışma sonucunda aşıların yoğun bakıma yatışı ve ölümü etkili bir şekilde engellediği ortaya çıktı.

Sosyal medyadan paylaştılar

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Cenk Kıraklı, sosyal medya hesabından kendisinin de dahil olduğu mRNA aşıları ile ilgili çalışmanın sonuçlarını yayınladı.

2968 hasta incelendi

1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında, Türkiye'deki 17 yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) gerçekleştirilen çalışmada, hiç aşılanmamış hastalar ile tek doz aşılanmış hastalar aşılanmamış olarak kabul edildi. Yoğun bakım gerektiren COVID-19 hastalarında aşılamanın sonuçlara etkisinin incelendiği çalışmaya toplam 2968 hasta dahil edildi.

2021 yılı içinde 17 yoğun bakımda izlenen hastaların %58.5 'i aşısızdı. Aşılı olanların %55' i 2 doz Sinovac, %26' sı 3 doz Sinovac, %12'si Sinovac + Biontech, %7' si ise 2 doz Biontech aşılı idi.


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Aşılı hastaların daha yaşlı, daha çok ek hastalığı olan ve daha ağır bir hastalık tablosuna sahip olan hastalar oldukları göz önüne alındığında, bu hastalarda da ölüm görülmesi beklenilen bir durum.

"Sonuç olarak bu çalışma ülkemizde yoğun bakım hastalarının sonuçlarını veren en kapsamlı çalışma" diyen Doktor Cenk Kıraklı, "Aşılar yoğun bakıma yatışı ve ölümü etkili bir şekilde engellemiştir. Bu etki yoğun bakıma yattıktan sonra azalsa da özellikle mRNA aşıları için devam etmiştir." diye sözlerini tamamladı.

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