Şoke eden olay! Koronavirüsten öldü, gömülürken hareket etti

5 Mayıs tarihinde Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Manado'daki cenaze töreninde, her şey normal görünüyordu. Koronavirüsten (Kovid-19) ölen bir kişinin yakınları ve tepeden tırnağa koruyucu kıyafet giymiş görevliler, mezarlıkta toplandı.

Rahibin dua okuduğu sırada, mezara indirilen tabutun içinde bir hareketlenme oldu. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Toprağa verilen kurbanın halen canlı olup olmadığı bilinmiyor.

Avustralyalı bilim insanları, geçen yıl ölü bedenlerin hareket ettiğini ortaya koyan bir araştırma yayınlamıştı.