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Yaşam

Şoke eden olay! Koronavirüsten öldü, gömülürken hareket etti

Endonezya'da koronavirüsten yaşamını yitiren erkeğin cesedi toprağa verilirken çekilen görüntü şoke etti. Rahibin dua okuduğu sırada, mezara indirilen tabutun içinde bir hareketlenme oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:49:00 - 2020-05-13 18:52:14
Şoke eden olay! Koronavirüsten öldü, gömülürken hareket etti

5 Mayıs tarihinde Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Manado'daki cenaze töreninde, her şey normal görünüyordu. Koronavirüsten (Kovid-19) ölen bir kişinin yakınları ve tepeden tırnağa koruyucu kıyafet giymiş görevliler, mezarlıkta toplandı.

Rahibin dua okuduğu sırada, mezara indirilen tabutun içinde bir hareketlenme oldu. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Toprağa verilen kurbanın halen canlı olup olmadığı bilinmiyor.

Avustralyalı bilim insanları, geçen yıl ölü bedenlerin hareket ettiğini ortaya koyan bir araştırma yayınlamıştı.

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