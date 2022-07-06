Şoke eden iddia! ‘Sedat Peker Fetullah Gülen ile aynı binada’

Gazeteci Yazar Galip İlhaner, uzun bir süre gündemi meşgul eden Sedat Peker ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.

Gülen ile aynı binada

İlhaner, bir süredir ortalıkta gözükmeyen Peker’in Pensilvanya’da teröristbaşı Fetullah Gülen ile aynı binada ve CIA kontrolünde olduğunu açıkladı.

Seçim öncesi yeni hamleler yaptırılmaya çalışılacak

İlhaner “Aldığım duyumlara göre; FETÖ’nün verdiği bilgilerle, CIA kontrolündeki Sedat Peker’e, ilerleyen zamanlarda seçim sonuçlarını etkileyecek hamleler yaptırılmaya çalışılacak” ifadelerini kullandı.

İşte İlhaner’in o açıklaması;

Sedat Peker Pensilvanya’da olabilir.

Aldığım duyumlara göre Sedat Peker ABD’nin Pensilvanya eyaletinde.

Peker’in Pensilvanya’da Fetullah Gülen’in bulunduğu binada ve CIA kontrolünde olduğunu düşünüyorum.

Peker’e verilen bilgiler FETÖ döneminden kalma yarım yamalak bilgiler.

Peker, bir doğruya 10 yalan eklenerek hükümeti yıpratmak için kullanılıyor.

Aldığım duyumlara göre; FETÖ’nün verdiği bilgilerle, CIA kontrolündeki Sedat Peker’e, ilerleyen zamanlarda seçim sonuçlarını etkileyecek hamleler yaptırılmaya çalışılacak.

Özellikle Erdoğan’a atacağı iftiralara hazırlıyorlar.

Bütün hedef Erdoğan

Sedat Peker’i, Erdoğan’ı yıpratmak için kullanacaklar.

Ama, Erdoğan’ı yıpratmak yerine daha da kahramanlaştırmaktan çekiniyorlar.

Bundan dolayı stratejiyi Devlet Bahçeli’yi yıpratma üzerine değiştirebilirler.

Bahçeli’yi yıpratmanın daha kolay olduğunu düşünüyorlar.

Erdoğan ile Bahçeli’nin arasını açmaya yönelik hamleler yapabilirler.

CIA FETÖ ortaklığı, Sedat Peker’i öldürüp Erdoğan-Bahçeli üzerine atabilir.

2. Topal Osman vakası yaşanabilir

2. Topal Osman vakası yaşanabilir. Nasıl ki Topal Osman üzerinden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü zan altında bırakmaya çalışıyorlar, Sedat Peker üzerinden de Erdoğan ve Bahçeli’yi an altında bırakmak istiyorlar.

CIA ve FETÖ’nün Sedat Peker ile işi bittiğinde, Topal Osman gibi ortadan kaldırıp Türkiye üzerine atacaklar.

Cemal Kaşıkçı cinayetine benzer bir yöntem kullanabilirler.

Bakalım Sedat Peker 2. Topal Osman mı olacak yoksa 2. Cemal Kaşıkçı mı olacak?

Buna CIA ve FETÖ ortaklığı karar verecek.