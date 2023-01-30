Şoke eden gerçek ortaya çıktı! Nihayet kurtuluyor...
Hollanda devi PSV, Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Patrick Van Aanholt'ı kadrosuna katmak istiyor.
Hollanda devi PSV, Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Patrick Van Aanholt'ı kadrosuna katmak istiyor.
Adı Kasımpaşa ile anılan Patrick Van Aanholt için Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.
Voetbal International sitesinde yer alan habere göre PSV, Van Aanholt için devreye girdi.
Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt'tan memnun olmayan Okan Buruk, sol kanatta zaman zaman sağ bek Leo Dubois'yı değerlendiriyor.
Patrick Van Aanholt'un sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Van Aanholt'un güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon euro. Galatasaray, oyuncuyu 2021 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
Hollandalı sol bek Galatasaray'da senelik 2 milyon euro kazanıyor. Sarı kırmızılılar oyuncunun maaş yükünden de kurtulmaya sıcak bakıyor.
Van Aanholt bu sezon Galatasaray formasını 14 maçta giydi. Sol bek oyuncusu 14 maçta 2 asistlik performans sergiledi.