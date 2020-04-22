Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in 23 Nisan Mesajı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Başkan Tuncel mesajında; “TBMM’nin açıldığı gün, bağımsızlığa ulaşma yolunda Türk Ulusu’nun kendi azim ve iradesine inanarak başlattığı var olma mücadelesinin en önemli adımıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine inananmış, bayramı Türk ve dünya çocuklarına armağan etmiştir. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM’nin kuruluşunun 100. yıldönümünü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği bugünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimiz çocuklarımızın bayramını, Türk Halkının Ulusal Egemenliğini kutluyor; başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygıyla anıyorum” dedi.

Başkan Tuncel mesajında bu anlamlı günü çocukların meydanlarda hep birlikte coşkuyla kutlayacakları sağlıklı günlerin yeniden geleceğine olan inancını belirtti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Şartlar ne olursa olsun, coşkumuzu, neşemizi ve umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Sağlığımız için evlerimizde olmamız coşkuya engel değil” ifadelerini kullandı.