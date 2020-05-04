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Aktüel

Sokakta top oynayanlar drone ile tespit edildi

İstanbul Sultanbeyli’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek yeşil alanda top oynayan kişiler ’drone’ olarak bilinen insansız hava aracı (İHA) ile tek tek tespit edilerek ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:45:06 -
Sokakta top oynayanlar drone ile tespit edildi

İstanbul Sultanbeyli’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek yeşil alanda top oynayan kişiler ’drone’ olarak bilinen insansız hava aracı (İHA) ile tek tek tespit edilerek ceza uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul polisi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında denetimlerini havadan, karadan ve denizden aralıksız sürdürüyor.


Üç günlük sokağa kısıtlamasının ikinci gününde ’drone’ olarak bilinen insansız hava aracı (İHA) ile denetim yapan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 15.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesinde bulunan boş bir arazide top oynayan 5 kişilik bir grubu tespit etti. Drone görüntülerine yansıyan 5 kişiyi takibe akan kara devriye ekipleri, hızla söz konusu boş araziye hareket etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını delerek açık alanda top oynayan 5 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.

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