Parkta sigara içmek yasak mı? Koronavirüs salgınına karşı bilim insanları aşı çalışmalarını sürdürüyor. ABD-Alman ortak çalışması olan aşının ardında iki Türk doktor bulunuyor. Söz konusu doktorlar son verileri açılmamış ve aşının yüzde 90 etkili olduğunu belirtmişti. 2021 yılında salgının son bulması milyarlarca insanın tek arzusu. Ancak salgın halen bitmedi ve tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bu sebeple vatandaşlara sık sık maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapılıyor. Sigara kullanan vatandaşlar maske taksalar da sokakta sigara içebilmek için maskelerini indiriyor, çıkarıyor. Hal böyle olunca hem kendi hem toplum sağlığına zarar veriyor. İller bazında başlatılan sigara kısıtlaması genişletildi. Peki, nerelerde sigara içmek yasak?

Sokakta sigara içme cezası ne kadar? | Nerelerde sigara içmek yasak?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede 81 ilde sokakta sigara içmeye kısıtlama getirildi. Açıklamada, “Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020'den itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek" denildi.

Pek çok vatandaş ise sokakta sigara içmenin cezası olup olmadığını araştırıyor. Yasağa uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Ayrıca, suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Peki, sigara içme cezası nereye ödenecek? İdari para cezaları malmüdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatından yetkili olan vergi dairelerine yapılıyor. Ayrıca bir ceza belediye tarafından kesildiyse; ödemeler beledilere yapılır.