Sokakta sigara içine dev ceza! Kameralar takipte olacak

Türkiye'de 2013 yılında devreye aldığı sigara yasağı uygulamasına Rusya'da yeşil ışık yaktı. Rus hükümeti sokakta sigara içen vatandaşlarını kamera ile tespit edip evine cezayı yollayacak.

Rus hükümeti sokakta sigara içinin evine cezayı yollayacak! Rusya'da yetkililer, trafik kurallarının ihlali gibi, karşıdan karşıya geçme, sigara içme veya alkolün yanlış yerlerde içilmesi durumunda da otomatik ceza uygulanmasını tartışıyor. Rusya Federasyonu Devlet Konseyi komisyonu, Dijital Kalkınma Bakanlığı'na yapay zekaya sahip kameraların kullanılması konusunda çalışma talimatı verdi.

Yürürlüğe girmesi beklenen yasağa ilişkin açıklamalarda bulunan Komisyon başkanı Moskova Bölgesi Valisi Andrei Vorobyov suçları kameralara yansıyan vatandaşların adalet önüne çıkarılması prosedürünün basitleştirilmesi yönünde de çalışmaların başladığını belirtti.

Rus Dijital Kalkınma Bakanlığı komisyon toplantısının sonuçlarına göre bir karar aldığını ve şu anda belgeyi incelediğini bildirdi. Bakanlık ayrıca, "EBS, şehir video gözetim sistemleriyle bağlantılı değildir ve 572 sayılı biyometri kanununa göre operasyonel soruşturma faaliyetlerinde kullanılamaz" ifadelerini kullandı.

SOKAKTA SİGARA İÇENE CEZA YOLDA

EBS'nin hizmetlerin erişilebilirliğini artırmayı amaçladığını ifade eden Rus bakanlığı, biyometrik verilerin sisteme kaydedilmesi tamamen isteğe bağlıdır. Temsilcileri, bir vatandaşı veriyi teslim etmek istemiyorsa onu kullanmaya zorlamanın veya hizmetlerini reddetmenin kanunen yasak olduğunu belirtti.

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Teorik olarak, bu sisteme kayıtlı herhangi bir vatandaş, ihlali bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen EBS'nin "ceza" tanımı kapsamına girebilir.

Rus Merkezli İzvestia gazetesinin kaynaklarına göre, yalnızca Moskova'da 200 binden fazla kişinin bulunduğunu öne sürdü. Devlet kurumları. Ona göre, bu tür sistemler kayıt yapabilir ve operatörleri, İdari Suçlar Kanunu'nun öngördüğü çeşitli suçlar için basitleştirilmiş bir şekilde para cezası verebilir.

Sözlerine devam eden kaynak, "Bu tür ihlaller arasında örneğin caddeyi geçmek, izin verilmeyen yerlerde sigara ve alkol içmek, sokak kavgaları, belirlenmemiş yerlerde ateş yakmak ve mangal kullanmak, kendiliğinden çöp depolama alanları oluşturmak ve çok daha fazlası yer alıyor" dedi.

TelecomDaily'nin ön verilerine göre, 2023 yılında video güvenlik kameralarının (hem akıllı hem de basit) sayısı bir önceki yıla göre %12 arttı ve 2024'te %11'lik bir artış daha bekleniyor. Şirketin CEO'su Denis Kuskov, Rusya'nın video gözetim cihazlarının sayısı açısından Çin ve ABD'den sonra dünyada üçüncü sırada yer aldığını ekledi.

İnternet Araştırma Enstitüsü müdürü Karen Kazaryan, deneyimlerin Danıştay'ın bölgesel yetkililerin isteklerini ifade ettiğini gösterdiğini söylüyor. Dijital dönüşümle ilgili olanlar dahil . İhlallerin akıllı kameralarla kayıt altına alınması mekanizmasının hayata geçirilmesi halinde konuların geliştirilmesine ve dijitalleştirilmesine katkı sağlanacağına inanıyor.

TÜRKİYE YASAĞI 2013'DE DEVREYE ALDI

Öte yandan Türkiye Rusya'nın faaliyete sokmaya hazırlandığı yasağı 2013 yılında hizmete aldı. Özel araçlarda sigara yasağı uygulamasına giden Türkiye, yolcuların sigara dumanına maruz kalmasını engellemek için, trafik güvenliğini artırmak için, sürücülerin dikkatinin dağılmasını önlemeyi amaçladı.

Ayrıca yasanın gerekçeleri olarak sürüş sırasında sigara yakmak sürücüleri rahatsız edebilir. Yanan sigara sürücünün kucağına düşerek sürücünün panik yapmasına yol açabilir. Pencereden dışarı atılan sigara izmaritleri ciddi yangınlara sebep olabilmektedir denildi.

Türkiye'de araçta sigara içmek, dumansız hava sahası politikaları gereğince 4207 sayılı yasa ile 2013 yılından itibaren yasaklandı. Yasağı delen kişilere para cezas uygulandı.