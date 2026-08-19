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Yerel Sokakta sandalye üzerinde sızan sarhoş mahalleyi ayağa kaldırdı
Yerel

Sokakta sandalye üzerinde sızan sarhoş mahalleyi ayağa kaldırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Sokakta sandalye üzerinde sızan sarhoş mahalleyi ayağa kaldırdı

Eskişehir'de bir sokak üzerinde sandalyede bilinci kapalı halde bir şahsın görüldüğü ihbarı polisi harekete geçirdi. Polisin yaptığı incelemede, şahsın alkollü olduğu ve sızdığı anlaşıldı.

Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Otopark Sokak üzerinde bir kişinin sandalyede hareketsiz ve bilinci kapalı halde durduğunu gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Ü.E. isimli şahsın herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı, aldığı alkolün etkisiyle sandalye üzerinde sızdığı tespit edildi. Ekipler şahısla ilgili gerekli işlemleri yaptı.

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