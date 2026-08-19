Sokakta sandalye üzerinde sızan sarhoş mahalleyi ayağa kaldırdı

Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Otopark Sokak üzerinde bir kişinin sandalyede hareketsiz ve bilinci kapalı halde durduğunu gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Ü.E. isimli şahsın herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı, aldığı alkolün etkisiyle sandalye üzerinde sızdığı tespit edildi. Ekipler şahısla ilgili gerekli işlemleri yaptı.