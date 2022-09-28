  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sokakta oynarken arabanın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Sokakta oynarken arabanın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 23:00:00 -
Sokakta oynarken arabanın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli’de sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, aracın çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor.

Olay, saat 17.15 sıralarında İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu Hattap Yusuf Hamet’e (4), sürücüsü öğrenilemeyen 41 AFF 166 plakalı araç çarptı. 4 yaşındaki Hattap Yusuf ağır yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan aile, hastanede sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, Hattap Yusuf Hamet’e çarparak ölümüne sebep olan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23