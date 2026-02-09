Sokakta husumet pususu: 4 kurşunla öldürdü
İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, pusu kurup beklediği husumetlisini sokakta 4 el ateş ederek vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, saldırgan kısa sürede yakalandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi’nde yaşandı. C.A. (46) isimli şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunan A.A.’ya (48) sokakta silahlı saldırı düzenledi. 4 el ateş ettikten sonra saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken, silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. A.A.'nın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.