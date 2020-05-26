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Aktüel

Sokakta düzenlenen doğum günü partisine polis baskını

Şişli’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, bayram gününde sokakta doğum günü partisi düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:49:42 -
Sokakta düzenlenen doğum günü partisine polis baskını

Şişli’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, bayram gününde sokakta doğum günü partisi düzenlendi. Balonlarla süslenen sokakta oynayan vatandaşların polis sirenini duyunca evlerine kaçma anı kameraya yansıdı.


Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında arife gününden itibaren Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Şişli Feriköy Paşa Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, iki kardeşin doğum gününü kutlamak isteyen yakınları sokağı süsledi. Balonlarla süslenen sokakta vatandaşlar müzik eşliğinde oynamaya başladı. Polise ihbar edilen vatandaşlar, polis sirenini duyunca kaçışmaya başladı. Polisin gelmesiyle doğum günü kutlaması son buldu. Vatandaşların kaçma anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

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