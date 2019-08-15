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Sokakta bulup evine götürdü... Çocuğundan ayırmıyor!..

Avcılar'da bir öğretim görevlisi, sokakta bulduğu sıpaya sahip çıktı, evine alıp altını bezledi ve rahatsızlığını gidermesine vesile oldu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:56
Sokakta bulup evine götürdü... Çocuğundan ayırmıyor!..

Avcılar'da sokakta bulunan sıpaya sahip çıkan öğretim görevlisi onu evine götürüp özel olarak ilgilenmeye başladı

Firuzköy Mahallesi’nde yeni doğmuş sıpayı gören bir hayvansever sahibini aramasına rağmen bulamayınca bakımının yapılabilmesi için sıpayı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Kampusü’ne götürerek, Veterinerlik Meslek Yüksekokulu’ndaki öğretim görevlilerine teslim etti.

Atçılık konusunda uzman öğretim görevlisi İbrahim Kurban, sevimli sıpayı muayene ederken, bunun erkek ve en fazla iki günlük olduğunu tespit etti.

Kurban sindirim sistemindeki kabızlık sorununu giderdi ve beslemeye başladı.

Odasında sıpa için özel bir bölüm ayıran Kurban, annesi bulununcaya kadar üniversitedeki damızlık kısraklardan gerektiğinde kullanılmak üzere alarak sakladıkları, doğumdan sonra ilk 4-5 gün anne tarafından yavruya verilen ilk süt olan ‘kolostrumu’ ağzına enjekte etmeye başladı.

Evde özel muamele

Öğretim görevlisi İbrahim Kurban, 'Cıvık' adını verdiği, annesinin yanında olmadığı için sürekli beslenmesi ve gerektiğinde muayene etmek amacıyla sıpayı evine götürdü.

Veteriner Hekim Kevser Kurban, eşinin getirdiği sıpaya evinde özel bir yer yaptırdı.

Üniversiteden sonra kısa sürede evin maskotu olan 'Cıvık'ın etrafı kirletebileceğini göz önüne alan Kurban çifti onun altına da bez bağladı, ayaklarına da çorap geçirdi.

'Cıvık'ın eve getirilmesine en fazla sevinen İbrahim Kurban'ın 2 yaşındaki oğlu Yusuf Agâh oldu.

Yusuf Agâh, yatağına yatırılan sıpanın yanında resim yapmaya çalışırken uyanık olduğu zamanlarda birlikte koşturdu.

"Aşırı sevimli"

İÜC Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlisi İbrahim Kurban, "Şu anda genel durumu iyi. Doğumdan sonraki ilk 3 günleri kritik oluyor. Annesi olmadığı için sık ve kısa aralıklarla beslemek gerekiyor. Onun dışında aşırı sevimli. Vatandaş sadece bulduğu yeri söyledi, çevrede araştırma yapılıyor." dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:56
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