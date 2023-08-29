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Sosyal Medya Sokakta aslan paniği! Nakil aracından kaçtı
Sosyal Medya

Sokakta aslan paniği! Nakil aracından kaçtı

Yeniakit Publisher
2023-08-29 23:19:00 - 2023-08-29 23:19:52

Pakistan’ın Karaçi kentinde nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu.

Karaçi'de nakil aracından kaçan aslanın sokakta yürüdüğünü gören çevre sakinleri büyük panik yaşadı. Yaban Hayatı Koruma Şefi Javed Ahmed Mahar, bölge halkına paniğe kapılmamaları veya aslana yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Mahar, aslanın evcilleştirildiğini, insanların yanında olmaya alışık olduğunu ve zarar verme potansiyelinin olmadığını ifade etti. Baş komiser Sheraz Nazir ise, hayvanın nakil aracıyla veterinere götürülürken kaçtığını ve başka bir aracın altına saklandığını söyledi.

Aslan yetkililere teslim edildi

Bölgeyi kordon altına alan polis nakil aracının şoförünü ve aslan yetiştiricisini gözaltına aldı. Yakalanan aslan Yaban Hayatı Koruma yetkililerine teslim edildi.

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