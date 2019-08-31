Sokakta arıların saldırısına uğradı! Başından 200 arı iğnesi çıktı Ezine ilçesinde yürüyüş sonrası evine giderken arıların saldırdığı 17 yaşındaki kız, tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde arıların saldırısına uğrayan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Lise öğrencisi Hilal Yavaş (17), arkadaşıyla yürüyüş yaptıktan sonra evine dönerken sahibi tarafından kapakları açıldığı iddia edilen iki kovandan çıkan arıların saldırısına uğradı. Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine götürülen Yavaş'ın tedavisi sürüyor. Hilal Yavaş, evine giderken bir anda çok sayıda arının etrafını sardığını belirtti. "Hemşirelerden biri, başımdan 200 arı iğnesi çıktığını söyledi" Vücudunda yanma hissettiğini dile getiren Yavaş, "Koşturarak yakında bulunan markete ulaştım. Orada bulunan yaşlı bir amca arıların kaçması için üzerime su döktü. O anda baygınlık geçirdim. Kendime geldiğimde ambulansı gördüm. Hastanede doktor ve hemşireler müdahale etti. Hemşirelerden biri, başımdan 200 arı iğnesi çıktığını söyledi." ifadelerini kullandı. Anne Şükran Yavaş da telefonla olayı öğrenince hemen hastaneye gittiklerini anlattı. Yavaş,polisi arayıp mahalle arasındaki kovanların sahibinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

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