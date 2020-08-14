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Dünya

Sokakların karıştığı ülkede tüyler ürperten işkencenin kaydı ortaya çıktı

Belarus'ta geçtiğimiz pazar yapılan seçimleri Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak kazandığını iddia edince muhalefet hile olduğu gerekçesiyle sokaklara dükülmüştü. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan göstericilerin işkence gördüğü iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 05:56:00 -

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yeniden devlet başkanı seçilmesini protesto eden binlerce kişi Belarus'ta gözaltına alındı.

Ülkenin başkenti Minsk'de bir gözaltı merkezinde işkence görenlerin sesleri de kaydedildi.

Pazar günü Belarus'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak kazandı.

Lukaşenko'nun rakibi Muhalif aday Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10 civarında oy alınca Lukaşenko'ya muhalif binlerce kişi başta Minsk sokakları olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi.

Muhalif lider Tikhanovskaya can güvenliği olmadığını açıklamıştı

Lukaşenko ile rekabet eden Svetlana Tikhanovskaya yaşanan sokak olaylarının ardından Litvanya'ya giderek süreci oradan takip etmeye başladı.

İnsanları sokaklara çağıran muhalif aday, can güvenliğinin bulunmadığını açıkladı.

 

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