Sokakların karıştığı Kazakistan'a Rusya müdahalesi geliyor!

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bu akşam yaptığı açıklamada, Rusya’nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden yardım istemek durumunda kalabileceğini ifade etti.

Tokayev, Kazakistan’da hükumet karşıtı protestocuları “terörist” olarak nitelendirerek, “Terör çeteleri esasen uluslararasıdır, yurtdışında ciddi eğitimlerden geçmişlerdir ve Kazakistan’a yönelik saldırıları bir saldırganlık eylemi olarak görülebilir ve görülmelidir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan’da yaşanan gelişmeleri “dış saldırganlık” olarak adlandırdı.

Bu kapsamda, KGAÖ devletleri ve özellikle Rusya Federasyonu’ndan gelecek yanıt merakla bekleniyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü; Rusya, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan oluşuyor.

Kazakistan'da neler oluyor?

Kazakistan’ın Mangıstav eyaletinde 2 Ocak 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarındaki artan zam nedeniyle başlayan protestolar ülke geneline hızla yayıldı. Almata’da da başlayan gösteriler, ülke genelinde hükumet karşıtı protestolara dönüştü. Ülkede protestolar hükümetin istifasına rağmen devam ederken, göstericiler, kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyor. Cumhurbaşkanı Tokayev, halkı sabır ve itidale davet ederken, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da, ülkedeki son durum hakkında bilgi notu paylaştı. Öte yandan, Kazak medyası, Almata’da göstericilerin belediye binasını ele geçirdiğini bildirdi.

Kazakistan genelinde protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 5 Ocak 2022’de ulusa sesleniş konuşması yaptı. Tokayev, bugünden itibaren Kazakistan Güvenlik Konseyi başkanı olarak göreve başladığını duyurdu. Bu görevi, ülkede Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev yürütüyordu.

Ülkede protestocular, Almata ve Aktöbe’deki belediye binalarını ele geçirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Nur Sultan’da 5 Ocak 2022 saat 16:00’dan itibaren olağanüstü hal ilan edilen kararı imzaladı. Sokağa çıkma yasağı başkentte 23:00 – 07:00 saatleri arasında geçerli olacak. Olağanüstü hal 19 Ocak gece yarısına kadar yürürlükte kalacak. Kazakistan’da 5 Ocak 2022 itibarıyla tüm yurtta OHAL ilan edildi. Kazakistan kolluk güçleri, göstericilere müdahale edecek.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı