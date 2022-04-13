Sokakları kapma çevirdiler: O ülkede halkın protestoları tekrar büyüyor!
Yüzlerce Sri Lankalı, başkent Kolombo'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ofis binası çevresindeki sokakları protesto kampına çevirdi.
Sri Lankalılar kötüleşen ekonomik durumu protesto etmek için sokaklara çadırlar kurdu.
Yüzlerce Sri Lankalı, başkent Kolombo'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ofis binası çevresindeki sokakları protesto kampına çevirdi.
Sağanak yağmurlara rağmen bölgede kalan protestocular, Rajapaksa'nın istifa etmesini talep etti.
Protestoculardan birisi "Hükümet yetkililerini hapiste görünceye kadar gösterilerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
Sri Lankalılar aylardır süren elektrik kesintilerinden ve akaryakıt kuyruklarından şikayetçi. Rajapaksa hükümeti sorunlara yeterli çözümler getirememesi ve ileriye dönük bir yol haritası oluşturamaması sebebiyle eleştirilerin hedefi oldu.
Döviz kurlarındaki çıkmaz ve artan enflasyonun yanı sıra mazot, benzin ve ilaç kıtlığı da ülkenin başa çıkmaya çalıştığı ekonomik krizin başlıca sorunları haline geldi.
Kaynak: Mepa News