Gündem Sokakları kana bulayacaktı! MİT DEAŞ'lı teröristi paketledi
Sokakları kana bulayacaktı! MİT DEAŞ'lı teröristi paketledi

MİT, yeni yılda saldırı hazırlığı planlayan DEAŞlı teröristi Malatya'da yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine geçerek örgüte katılma arayışında olduğu ve yılbaşı döneminde Türkiye'de DEAŞ adına eylem hazırlığı yaptığı tespit edildi. Yapılan analizlerde, şahsın yurt içi ve yurt dışında çok sayıda DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi.

MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu netleştirildi. Elde edilen istihbaratın Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılması üzerine ortak operasyon kararı alındı. Operasyon kapsamında İbrahim Burtakuçin Malatya'da yakalanarak gözaltına alındı.


Şahsın ikametinde ve dijital materyallerinde yapılan incelemelerde; DEAŞ'a ait yazılımlar, örgütün sözde bayrağı ve flamalarına ilişkin görseller, motivasyon amaçlı canlı bomba ve fedai eylemlerinde kullanılan ses dosyaları, DEAŞ unsurları ile yöneticilerine ait fotoğraf ve videolar ile örgüt mensuplarıyla yapılan görüşmelere dair kayıtların bulunduğu tespit edildi. Ayrıca evde yasaklı yayınlara da el konuldu.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellendiği, örgütün unsur kazanımına yönelik faaliyetlerinin deşifre edildiği ve saldırı hazırlıklarına ilişkin önemli verilerin ele geçirildiği bildirildi. Operasyonun, terörle mücadelede yılbaşı öncesinde kritik bir güvenlik tehdidini ortadan kaldırdığı vurgulandı.

MİT'in eline sağlık! Madem yakaladınız, işiniz bittikten sonra kendi kanında boğun İTrailin Amerika'nın mayın eşeğini!!!! İstedikleri kan gölü değil mi?! Verin isteðiğini!!!
