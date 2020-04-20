Sokakları dezenfekte eden belediye çalışanına balkondan böyle yardım etti

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, sokaklar yıkanarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşlar da evden mecbur kalmadıkça çıkmamaya çalışıyor.

Tüm Türkiye koronavirüsle mücadele için seferber olurken, görenleri gülümseten bir görüntü de sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Paylaşılan fotoğraflarda, sokakları dezenfekte eden bir belediye çalışanına yardımcı olmak için, balkondan deterjan döken bir vatandaş göze çarptı.

İşte görenlerin gülümseten o fotoğraflar: