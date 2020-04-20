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Sokakları dezenfekte eden belediye çalışanına balkondan böyle yardım etti

Bir vatandaş, koronavirüsle mücadele kapsamında sokakları dezenfekte eden bir belediye çalışanına balkondan deterjan dökerek destek oldu.

2020-04-20 22:19:00 -
Sokakları dezenfekte eden belediye çalışanına balkondan böyle yardım etti

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, sokaklar yıkanarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşlar da evden mecbur kalmadıkça çıkmamaya çalışıyor.

Tüm Türkiye koronavirüsle mücadele için seferber olurken, görenleri gülümseten bir görüntü de sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Paylaşılan fotoğraflarda, sokakları dezenfekte eden bir belediye çalışanına yardımcı olmak için, balkondan deterjan döken bir vatandaş göze çarptı.

İşte görenlerin gülümseten o fotoğraflar:

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Yorumlar

Kaktus Sydney

Bu millet akli zail oldu. Dezenfekte edecegim diye her yeri kimyasala buladilar. Niyet halis olabilir ancak musluman bilincli olmali, bu deterjanlarin icindeki triklosan hormon dengesizligi yapiyor ve bir numarali kanserojen. Her yeri dezenfekte edecegiz diye millet covid 19 den olmeyecek ama kimyasallardan olecek. Dun eczaneye gittik, el dezenfektani satiyorlar eczane ilaclanmis gibi kokuyordu oglum hemen kosup disari atti kendini nefes alamadik eve geldik immune bitkisel ecchinecchia, zeytin yaptak ekstresi aldik ki astim olmayalim. Kafayi yemisler covid 19 nedir ki, gripten kanserden olen insan sayisi bunun kac kati. Aklimizi kullanalim, Allah Kareem!
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