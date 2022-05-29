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Aktüel Sokaklarda çırılçıplak yürüdü! Anne ve bir yaşındaki bebeği öldürdü
Aktüel

Sokaklarda çırılçıplak yürüdü! Anne ve bir yaşındaki bebeği öldürdü

Sokaklarda çırılçıplak yürüdü, eline çekici alıp dehşet saçtı...

Yeniakit Publisher
2022-05-29 00:16:00 - 2022-05-29 00:20:20
Sokaklarda çırılçıplak yürüdü! Anne ve bir yaşındaki bebeği öldürdü

Florida’da yaşayan 35 yaşındaki Dan Spidle, yaşattığı dehşetle ülkede infial yarattı. Çırılçıplak elinde çekiçle sokakta dehşet saçan adamın bir apartman dairesinde yaşayan anne ve bir yaşındaki bebeği öldürdüğü ortaya çıktı.

35 yaşındaki Dan Spidle isimli bir adam, Florida’daki Coral Springs’te bir apartman dairesinde yaşayan bir anne ve 1 yaşındaki bebeğini öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri bebeğin kaldırıldığı Broward Tıp Merkezi’nde hayatını kaybettiğini söyledi. Local 10’un haberine göre çırılçıplak kaçmaya çalışan bir adam olay yerinin birkaç kilometre ötesinde trafik kazasına karıştı.

Her satırı korkunç! Sokaklarda çırılçıplak yürüdü, eline çekici alıp dehşet saçtı

Cinayetin ardından olay yerinde trafik kazasına karışan Dan Spidle, kamyonetin sürücüsünü çekiçle vurarak öldürdü. Olay sırasında yaşanan tartışmada iki kişi de yaralandı. Olay yerine gelen polisler onu sokakta çıplak dolaşırken görünce şoke oldu.

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