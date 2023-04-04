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Dünya Sokaklar yine çöp yığınlarına dönecek! Bir kez daha EYT grevine gidiyorlar
Dünya

Sokaklar yine çöp yığınlarına dönecek! Bir kez daha EYT grevine gidiyorlar

Yeniakit Publisher
2023-04-04 07:48:00 -
Sokaklar yine çöp yığınlarına dönecek! Bir kez daha EYT grevine gidiyorlar

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma tepki olarak başkent Paris'teki çöp toplayıcıları 13 Nisan'dan itibaren süresiz grev gitme kararı aldı.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, birçok sendikanın çatı kuruluşu Genel İş Sendikası (CGT), bünyesindeki temizlik çalışanlarının 13 Nisan'da süresiz grev başlatacağına ilişkin Paris Belediyesi'ne bildirimde bulundu.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya yazılan bildiride, sektör çalışanlarının hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı greve yoğun katılım göstermesi istenildi.

Yazıda, çöp toplayıcıların 6 Nisan'da ülke genelinde düzenlenecek grevlere de katılacağı iletildi.

Diğer yandan, Belediye Başkanı Hidalgo da reformun çekilmesini talep etmesi ve grevlere destek vermesiyle biliniyor.

Ayrıca söz konusu süresiz grev kararı, Anayasa Konseyi'nin incelediği reforma ilişkin kararını vereceği 14 Nisan'dan bir gün önce alınması bakımından sembolik önem taşıyor.
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Konsey 14 Nisan'da reform için ya "yeşil ışık" yakacak ya da reformun geri çekilmesini talep edecek.

Paris'te çöp toplayıcıları daha önce de 6-29 Mart'ta greve gitmiş, grev nedeniyle başkentte 10 binden fazla çöp yığını birikmişti.

Günlerce yerde kalan çöpler nedeniyle Paris sokaklarında fareler sık sık göze çarpmaya başlamış, hükümet, durumun kamu sağlığını tehdit eder hale geldiğini savunarak greve tepki göstermişti.

Çöp yığınlarıyla dolan Paris sokakları uluslararası basında ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris Valiliği'ne, grevdeki çöp toplayıcılarından asgari bir kadro oluşturulması için "zorla çalıştırma" prosedürünü devreye alması talimatını vermişti.

Hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı, ülkede 16 Mart'ta başlayan gösterilerle birçok kez protesto edildi.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında birçok şiddet olayı yaşandı.

Protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınırken, reformun gündeme geldiği ocaktan bu yana ülke genelinde milyonlarca kişinin katıldığı birçok kitlesel grev ve protesto gösterisi düzenlendi.

Muhalefet partileri reformu, iptal için Anayasa Konseyi'ne götürmüştü.

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